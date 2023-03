Kino in Radevormwald Corso bleibt von TikTok-Trend verschont

Das einzig Gute, das sich über so manch fragwürdigen Trend auf den Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram oder Facebook sagen lässt, ist, dass er ganz oft schnell auch wieder Geschichte ist. Anfang März herrschte in so manchem Kinosaal nicht nur in Deutschland Ausnahmezustand. So berichtete etwa das ZDF darüber, dass ein Saal in einem Essener Kino habe geräumt werden müssen, weil die Besucher so sehr randaliert hätten, dass es nicht mehr tragbar gewesen sei. Auch aus Frankreich seien entsprechende Vorfälle berichtet worden. Vor allem auf TikTok sei dieser Trend verbreitet gewesen, die User hätten Videos von ihrer Randale sowie von den verwüsteten und zerstörten Filmsälen in den Kinos gedreht und hochgeladen.