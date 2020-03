Freizeit in Radevormwald : Coronavirus sorgt für eine Flut an Absagen in Rade

Kyra Springer vom Trägerverein „aktiv55plus".

Radevormwald Auch die Umweltwoche vom 23. bis 28. März wird in der geplanten Form nicht stattfinden. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Wegen der Verbreitung des Coronavirus werden derzeit viele geplante Veranstaltungen in der Region abgesagt. Die Stadt Radevormwald hatte für die Woche vom 23. bis 28. März eine Umweltwoche mit zahlreichen Veranstaltungen in Schulen und für die Öffentlichkeit angekündigt. „Angesichts der Entwicklungen um das Coronavirus hat sich die Verwaltung um Burkhard Klein, Leiter des Bauverwaltungsamtes, entschlossen, einen großen Teil der Aktivitäten abzusagen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Nicht stattfinden wird somit auch der Umweltmarkt am Samstag, 28. März. Außerdem ist das parallel angekündigte Schaufenster der Radevormwalder Werbegemeinschaft inzwischen abgesagt worden. Ebenfalls nicht stattfinden wird die für diesen Tag eigentlich geplante Müllsammel-Aktion, sowie alle Ausflüge, die die Stadt in Kooperation mit den Schulen angekündigt hatte. Dazu gehören unter anderem die Touren zu :metabolon und zum Naturgut Ophoven.

Die Stadt orientiert sich bei den Schulfahrten an den Vorgaben des Landes. Nicht betroffen sind bisher schulintern geschlossene Veranstaltungen, an denen nur ein bis zwei Personen als Gäste erwartet werden _ zum Beispiel beim Besuch des Umweltclowns. Die Veranstaltungen in der Stadtbücherei im Bürgerhaus – unter anderem der Büchertisch zum Thema Umweltschutz – sind von den Absagen nicht betroffen.

Der Bürgerverein für die Wupperorte hatte seine für den 21. März geplante Aufräumsammelaktion bereits vor einigen Tagen abgesagt. Wie Vereinssprecher Armin Barg nun mitteilt, wird auch die für den 27. März geplante Bürgerversammlung vorerst nicht stattfinden. „Ein neuer Termin wird im April bekannt gegeben“, schreibt Barg. Laut Experten zählen vor allem ältere Menschen zu den Risikogruppen, bei denen das Virus schwere Symptome auslösen kann.

Daher hat sich auch der Trägerverein „aktiv55plus“ laut seiner Geschäftsführerin Kyra Springer entschlossen, die regelmäßigen Veranstaltungen wie den Reparatur-Treff, das Treffen der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen, das Treffen für Alleinstehende und die offene Sprechstunde rund um Handy, Smartphone, Tablet und Laptop vorerst ausfallen zu lassen. „Die Senioren- und Pflegeberatung findet aber statt“, teilt Kyra Springer mit. Aus den genannten Gründen haben auch die Organisatoren der Senioren-Union Oberberg ihre für Dienstag, 17. März, geplante Mitgliederversammlung im Gummersbacher Brauhaus abgesagt. Eigentlich sollte der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Brodesser in der Kreisstadt über das Thema „Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland“ sprechen.

Doch nicht nur Veranstaltungen mit älteren Menschen werden derzeit in der Bergstadt abgesagt oder verschoben. So teilten die Verantwortlichen des Feuerwehrorchesters Radevormwald mit, dass das für Sonntag, 22. März, im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz vorgesehene Konzert des Jugendorchesters bedauerlicherweise auch nicht stattfinden wird.

