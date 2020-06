Coronavirus in Radevormwald : Zahl der Infizierten in Rade steigt auf sechs Personen

Zahl der Infizierten in Rade steigt auf sechs Personen

Coronavirus in Radevormwald

Radevormwald Nach dem erneuten Ausbruch schlägt das Coronavirus in Radevormwald wieder weitere Kreise. Mittlerweile sind sechs Personen mit dem Virus infiziert, meldet das Gesundheitsamt. Betroffen ist eine Familie.

Zwei weitere Personen in Radevormwald sind mit dem Virus SARS CoV-2 infiziert. Damit ist Zahl der Betroffenen auf sechs gestiegen. Am Dienstag war ein neuer Fall gemeldet worden – der erste im Kreis nach einer Phase ohne neue positive Tests. Am Donnerstag waren bereits vier Menschen infiziert.