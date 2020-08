Pandemie in Radevormwald : Corona-Zahlen steigen an – neun Fälle in der Stadt

Corona-Zahlen steigen an – neun Fälle in der Stadt

Radevormwald Die Bergstadt ist wieder zur Kommune mit den meisten Corona-Infektionen im Oberbergischen Kreis geworden. Die steigenden Zahlen werden von der Verwaltung in Gummersbach mit Reiserückkehrern in Verbindung gebracht.

Wie das Kreisgesundheitsamt am Dienstag mitteilte, sind derzeit neun Menschen in der Bergstadt mit dem Virus SARS CoV-2 infiziert. Damit ist Radevormwald derzeit im Kreisgebiet die Stadt mit den meisten Infektionen. Betroffen sind außerdem noch Lindlar (vier Fälle), Gummersbach (drei Fälle), Bergneustadt, Morsbach und Wipperfürth (jeweils ein Fall). 54 Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich in angeordneter Quarantäne, drei Kontaktpersonen zweiten Grades sind in vorsorglicher häuslicher Isolation. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf den Wert von 5,9 gestiegen.