Oberbergischer Kreis : Kreis stellt 20.000 Euro für Initiativen zur Verfügung

Radevormwald Mit dem Geld soll ehrenamtlichen Projekten geholfen werden, die durch die Corona-Krise vermehrten Aufwand haben. Vorgesehen ist laut Landrat Jochen Hagt ein möglichst niederschwelliges Angebot.

Auch und gerade in der Corona-Pandemie haben viele Bürgerinnen und Bürger im Oberbergischen Kreis ehrenamtlich geholfen und sind weiterhin aktiv. Zahlreiche ehrenamtliche Initiativen haben gegenwärtig einen Schwerpunkt ihrer Arbeit in die Bewältigung der Corona-Krise gelegt und kümmern sich um die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Sie haben durch ihr Engagement zusätzliche Ausgaben und erhalten nun finanzielle Unterstützung.

Interessierte können ab sofort ihren Bedarf an die Koordinierungsstelle für Gesellschaftliche Entwicklung im Oberbergischen Kreis melden: corona-unterstuetzungehrenamt@obk.de.

Das entsprechende Formblatt sowie alle weitergehenden Informationen erhalten Interessierte auf www.obk.de/corona-unterstuetzung-ehrenamt. Bei Fragen dazu können sich Bürger an Christine Bray, Telefon 02261 88-1271; E-Mail christine.bray@obk.de und an Sylvia Asmussen, Telefon 02261 88-1270; E-Mail sylvia.asmussen@obk.de wenden. Eine Auszahlung an natürliche Personen ist ausgeschlossen.