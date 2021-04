Corona-Prävention in Radevormwald : Radevormwald nutzt auch die Luca-App

Corona-Prävention in Radevormwald

Radevormwald Die App wird aufs Smartphone geladen, Nutzer müssen nur noch QR-Codes scannen. Bei einem Corona-Ausbruch werden sie rasch informiert. Die Daten werden beim Kreisgesundheitsamt gesammelt.

Beim Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus setzt die Stadtverwaltung in Radevormwald nun auch auf die Luca-App. Am Dienstag informierten der Beigeordnete Simon Woywod und Wolfgang Scholl, Leiter der Stabsstelle, darüber. „Wir werden den QR-Code nun zeitnah an städtischen Gebäuden anbringen“, erklärte Scholl.