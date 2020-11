Corona-Pandemie im Oberbergischen Kreis : Viele Virus-Infektionen nicht mehr aufzuklären

Radevormwald/Hückeswagen/Oberberg Auch wenn der Inzidenzwert im Oberbergischen Kreis leicht gesunken ist: Aktuell sind 684 Personen, 57 mehr als einen Tag zuvor, infiziert. 983 sind in Quarantäne. Die laborbestätigten Fälle in Radevormwald und Hückeswagen sind unverändert.

Hiobsbotschaft aus dem Kreishaus: Bei 70 Prozent der laborbestätigten Corona-Fälle im Oberbergischen Kreis kann die Ansteckungsquelle nicht mehr aufgeklärt werden. Der Grund: Die Fälle ohne bekannte Ansteckungsquelle nehmen rasant zu. „Es gibt im Kreisgebiet viele einzelne Infektionsgeschehen, die in nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche hineinreichen“, berichtet Kaija Elvermann, Leiterin des Gesundheitsamtes des Oberbergischen Kreises. „Der Teil der Infektionen, bei denen wir die Ansteckungsquelle ausmachen können, geht größtenteils auf Ansteckungen im privaten Bereich zurück.“

Aktuell sind im Oberbergischen Kreis 684 Personen (57 mehr als gestern) positiv auf das Virus getestet worden. Davon werden 53 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. Fünf dieser 53 Personen werden derzeit beatmet. 983 Personen ( + 44) gelten als Kontaktpersonen ersten Grades und sind in angeordneter Quarantäne; 14 (-3) in vorsorglicher häuslicher Isolation.