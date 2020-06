Corona-Krise in Radevormwald : Stadt will mit Unternehmern reden

Radevormwald Die Gewerbesteuerausfälle im städtischen Haushalt haben aufgrund der Corona-Krise weiter zugenommen, berichtet die Verwaltung in der Ratssitzung. Sie geht von einer Lücke von über drei Millionen Euro aus.

Die Folgen der Corona-Pandemie für die Stadtfinanzen, aber auch für Gewerbetreibende und Vereine, war ein ausführlich diskutiertes Thema in der Ratssitzung am Dienstag. Volker Uellenberg, der Leiter der Kämmerei, erklärte, die Situation bei den Verlusten an Gewerbesteuer habe sich mittlerweile verschlechtert. Inzwischen müsse mit 3,06 Millionen Euro gerechnet werden, die der Stadt so im Haushalt 2020 verloren gehen. Eine gute Nachricht hatte die Verwaltung allerdings auch: Der Haushalt ist von der Kommunalaufsicht genehmigt worden.