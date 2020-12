Standort in Gummersbach : Impfzentrum des Kreises steht ab sofort bereit

Oberberg Ab dem 15. Dezember sollten die Zentren zur Impfung gegen das Coronavirus arbeitsfähig sein. Der Oberbergische Kreis hat seine Aufgabe erfüllt – nun warten die Kräfte der Kassenärztlichen Vereinigung nur noch auf den Impfstoff.

Am Montagnachmittag ist die Frist abgelaufen, die das Land den Kreisen und Kommunen gegeben hatte, um ein arbeitsfähiges Impfzentrum vorzuweisen. Der Oberbergische Kreis kann die Nachricht herausgeben: „Wir sind bereit.“ Wenn der Impfstoff gegen das Virus SARS CoV-2 eintreffen würde, so erklärt Kreissprecher Philipp Ising, könne ab sofort in den Räumlichkeiten des „Bergischen Hofs“ in der Gummersbacher Innenstadt geimpft werden. Wann es konkret losgehen wird, kann derzeit niemand sagen.