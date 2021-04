Pandemie in Radevormwald : Corona-Ausbruch im Haus Thiele

Keilbeck Aktuell 24 Bewohner und Mitarbeiter sind positiv auf das Virus getestet worden. Alle Beschäftigten, die seit 13. April im Haus Thiele auch nur zeitweise eingesetzt waren, wurden verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.

Als der Oberbergische Kreis am Donnerstag die neuesten Corona-Zahlen veröffentlichte, stockte einem der Atem: Die Zahl der Infizierten in Radevormwald war von 56 am Mittwoch auf 91 am Donnerstag in die Höhe geschnellt. Die Erklärung für diesen rasanten Anstieg findet sich in einer neuen Allgemeinverfügung des Kreises, nach der es in der Pflegeeinrichtung Haus Thiele in Keilbeck zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen ist. Betroffen davon sind aktuell sieben Mitarbeiter und 17 Bewohner aus allen drei Wohnbereichen des Hauses, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Alle Beschäftigten, die seit 13. April im Haus Thiele auch nur zeitweise eingesetzt waren, wurden verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben – ausgenommen sind nur die vollständig geimpften Personen, als solche gelten Personen 14 Tage nach der zweiten Impfung – und die immungesunden Beschäftigten, das sind solche, die in Vergangenheit eine bestätigte Infektion durchgemacht haben und mit einer Impfstoffdosis mindestens 14 Tage zurückliegend geimpft sind. Die Maßnahmen im Haus Thiele gelten bis einschließlich 3. Mai.