Innenstadtentwicklung in Radevormwald: Citymanagement-Verein löst sich auf – Stadt übernimmt

Radevormwald Die Verwaltung will künftig die Förderung des Standortes und des Einzelhandels selber verfolgen.

Es war bereits seit Monaten klar, dass das Citymanagement in Radevormwald neue Strukturen erhalten soll. Am Mittwoch fand die Mitgliederversammlung des Vereins statt. Das Ergebnis: „Die für die Innenstadt engagierten privaten Immobilieneigentümer und Gewerbetreibenden“ haben beschlossen, „den Verein im Dezember 2019 aufzulösen“. Das teilte der scheidende Citymanager Siegbert Panteleit für den Verein mit. „Die Verwaltung der Stadt sieht sich verantwortlich, die Aufgaben des Citymanagements zur Steigerung der Standortqualitäten und zur Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen in der Innenstadt von Radevormwald zukünftig selber zu übernehmen. Ein Grund dafür scheint die Möglichkeit einer fünfjährigen Förderkulisse zu sein.“

Nach einer intensiven Diskussion in der Mitgliederversammlung habe man sich verständigt auf ein koordiniertes Vorgehen mit einer eindeutigen Aufgabenverteilung zwischen dem Citymanagement der „Zukunft“ und einer voraussichtlich neu ins Leben zu rufenden Vereinigung mit unternehmerischen Charakter. „Die anwesenden Vertreter der Unternehmen sind gespannt auf die weitere Vorgehensweise der Verwaltung“, schreibt Panteleit in der Pressemitteilung.

Der jetzige Vereinsvorstand habe in den vergangenen Wochen in einem engeren Kreis Radevormwalder Unternehmen Sondierungsgespräche darüber geführt, in welcher unternehmerischer Beteiligungsform die zukünftige Wirtschaftsraumentwicklung im Stadtgebiet gestaltet werden kann. Die Gespräche sollen zeitnah in einem erweiterten Kreis fortgeführt werden.