Verein Christliche Schriftenverbreitung in Hückeswagen Frühlingsmarkt ein großer Erfolg

Manche Einrichtungen oder Gruppen kennt man in der Schloss-Stadt vielleicht dem Namen nach, bekommt aber sonst im Alltag nur wenige Einblicke in deren Aufgaben und Arbeit. Da hilft ein Tag der offenen Tür mit Frühlingsmarkt, wie ihn der Verein Christliche Schriftenverbreitung An der Schlossfabrik am Samstag bei bestem Frühlingswetter ausgerichtet hatte, wunderbar weiter. Direkt neben dem Wertstoffhof ist das graue, kastenförmige Gebäude, in dem der CSV-Verlag untergebracht ist, alles andere als unscheinbar. Auf der großen Wiese hinter dem Zaun ist eine riesige, weiße Hüpfburg aufgebaut, auf der Kinder jubeln, hüpfen und viel Spaß haben. Am Eingang steht ein Schriftenstand, der deutlich macht, welche Ziele und welche Aufgaben der Verein hat – es sind in erster Linie Kalender, mit denen man die CSV verbindet. Viele Menschen werden die Kalender mit der Aufschrift „Die gute Saat“ schon einmal gesehen haben.