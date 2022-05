Landtagswahl in Radevormwald : CDU setzt sich in Rade klar durch

Radevormwald Die Sieger des Abends in der Bergstadt sind Jens-Peter Nettekoven und die Grünen. Bester Laune bei der Wahlparty waren Dejan Vujinovic (CDU-Fraktionsvorsitzender) und Gerd Uellenberg (CDU-Stadtverbandsvorsitzender).

Natürlich ist Dietmar Stark, Fraktionsvorsitzender der SPD , enttäuscht über das Wahlergebnis. Niemals hätte er damit gerechnet, dass auf Landesebene CDU und SPD so weit auseinanderliegen. „Man muss erkennen, dass die CDU in den vergangenen Tagen noch kräftig aufgeholt hat“, sagt er. Dennoch habe die Landes-SPD das erste Ziel der Wahl erreicht und die bisherige Landesregierung mit CDU und FDP abgewählt.

Einen Glückwunsch richtete Stark an Jens-Peter Nettekoven (CDU), der sich in Radevormwald klar gegen seinen Kontrahenten Sven Wolf (SPD) durchsetzte – und zwar mit 42 zu 27,4 Prozent. „Ich finde es schade, dass Wolf so abgestraft wurde, obwohl er einen so engagierten Wahlkampf auch mit vielen Terminen in Radevormwald geführt hat“, sagt Stark. Er habe sich dermaßen ins Zeug gelegt, „da hätte er ein besseres Ergebnis verdient gehabt“, meint Stark.