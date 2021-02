Politik in Radevormwald : CDU sorgt sich um Städtepartnerschaften

Politik in Radevormwald

Radevormwald Die Stadtverwaltung soll im Fachausschuss am 8. März einen aktuellen Sachstandsbericht geben. Zu Nowy Targ und Châteaubriant existieren seit Jahrzehnten zahlreiche kulturelle, gesellschaftliche sowie private Beziehungen.

Zu beiden Städten existieren seit Jahrzehnten zahlreiche kulturelle, gesellschaftliche sowie private Beziehungen. Dieser Austausch und die zahlreichen persönlichen Begegnungen machen eine Städtepartnerschaft aus, heißt es in dem Antrag der CDU. „Aber wir sehen die Gefahr, dass die Städtepartnerschaften kaputt gehen“, sagt Vujinovic. Ihm gehe das persönlich sehr nahe, denn seit seinem 15. Lebensjahr sei kaum ein Jahr vergangenen, in dem er nicht seine Freunde in Châteaubriant besucht habe.