Politik in Radevormwald CDU fordert „Sicherheitsprogramm“ für Rade

Bürgermeister Johannes Mans hatte bereits mehrmals öffentlich mehr Polizeipräsenz in Radevormwald gefordert, erstmals in einem Brief an NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Jahr 2018. Anlass war ein Verbrechen Ende März 2018. Damals hatten vier Täter drei Mitarbeiterinnen eines Rewe-Marktes aufgelauert, sie mit Schusswaffen bedroht und in einem Büroraum gefesselt. Die Frauen erlitten Verletzungen, die Täter entkamen mit den Tageseinnahmen.