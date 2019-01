Neujahrsempfang in Radevormwald: CDU-General Paul Ziemiak zu Gast in Rade

Radevormwald Zum Neujahrsempfang der Christdemokraten im Bürgerhaus wird der neue CDU-Generalsekretär erwartet. Für den Rader Ortsvorsitzenden Gerd Uellenberg die Veranstaltung der Auftakt für ein herausforderndes politisches Jahr.

Wenn die Christdemokraten in Radevormwald am 24. Januar zu ihrem Neujahrsempfang ins Bürgerhaus einladen, dann können sie mit einem Gastredner aufwarten, der in den vergangenen Wochen in den Medien sehr präsent war. Paul Ziemiak ist der neue Generalsekretär der Bundes-CDU. Er wurde von Annegret Kramp-Karrenbauer, der neuen Vorsitzenden, überraschend in dieses Amt berufen – überraschend, weil der Vorsitzende der Jungen Union eigentlich als Merz-Anhänger galt.