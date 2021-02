Integration in Radevormwald : CDU fragt: Was macht das Integrationszentrum?

Dr. Christian Dickschen ist zum 1. Juli 2018 in den Ruhestand gegangen Er hatte das Integrationszentrum auch in Rade vorgestellt. Foto: OBK

Radevormwald Dr. Christian Dickschen, Integrationsbeauftragter des Kreises, hatte das Kommunale Integrationszentrum, das seinen Sitz in Gummersbach hat, vor etwa sieben Jahren in den jeweiligen Kommunen vorgestellt, auch im Radevormwalder Sozialausschuss.

Dr. Christian Dickschen, Integrationsbeauftragter des Kreises, hatte das Kommunale Integrationszentrum, das seinen Sitz in Gummersbach hat, vor etwa sieben Jahren in den jeweiligen Kommunen vorgestellt, auch im Radevormwalder Sozialausschuss. „Laut der Aussage Herrn Dr. Dickschens sollte dieses Zentrum auf Wunsch der Bürgermeiste, dezentral in den Städten und Gemeinden tätig werden“, heißt es in dem Schreiben der CDU-Fraktion. „Also auch in Radevormwald. Hierzu sollte eine/ein Integrationsbeauftragte(r) durch die Stadt benannt werden, um die anfallenden Aufgaben zu koordinieren.“