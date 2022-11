Kirchenmusik in Radevormwald Caecilia St. Marien feiert 160 Jahre Chorgesang

Auch Martin Storbeck war traurig, hatte er doch auch viel Zeit in das Üben der Orgelbegleitung investiert und gemeinsam mit den Sängern und Bernhard Nick eine gute Generalprobe gehabt, die nochmals neue Energie für den Sonntag freigesetzt hatte. So fand denn dann das Festhochamt am Sonntag ohne mehrstimmigen Chorgesang statt. „Aber dieses wird schnellstmöglich nachgeholt, denn die Sänger brennen darauf, ihre Musik zu machen“, berichtet Nick. Trotzdem hätten die Sänger des Jubiläumschores das Feiern nicht verlernt und vergessen. Nach dem Festgottesdienst wurde im Caritashaus dem Anlass entsprechend gefeiert. Der Vorsitzende des Chores, Achim Sommer, begrüßte die Sänger und Präses Pfarrer Marc D. Klein im durch das Vorstandsteam und die unterstützenden Hände einiger Ehefrauen festlich geschmückten Caritashaus. Kurz und prägnant warf Sommer einen Blick von der Gründung durch Lehrer und Kantor Johann Halberschmidt 1862 bis heute auf die reiche Chorgeschichte. Bemerkenswert und wahrscheinlich grundlegend wichtig für sein Bestehen ist die Offenheit des Chores und die große Lernbereitschaft für neue Entwicklungen in der Kirchenmusik, ohne jedoch die Grundmotivation, zur Ehre Gottes zu singen aus den Augen zu verlieren.