Nahverkehr : Vier Strecken für den Quartierbus

Die erste Haltestelle ist eingerichtet (v.l.): Christoph Fehler (OVAG), Beate Fiedler (Kreis), Frank Hüssing (Fahrer) und Natalie Hoffmann. Foto: Flora Treiber

Wupperorte In wenigen Wochen startet der Quartierbus in den Wupperorten. Die erste Haltestelle ist seit gestern fertig. Anfang Mai wird die Strecke in Betrieb genommen. Am Ende soll der Bus 50 Haltestellen anfahren.

Das Pilotprojekt Quartierbus für die Wupperorte des Kreises geht in die heiße Phase. Nach Monaten intensiver Vorbereitungszeit durch Natalie Hoffmann und Burkhard Klein von der Stadtverwaltung sowie Beate Fiedler vom Kreis, wird der Kleinbus am 2. Mai seine erste offizielle Fahrt antreten. Bis dahin müssen noch mehr als 50 Haltestellen beschildert und mit Streckenplänen ausgestattet werden. Das Organisationsteam ließ es sich am Freitag nicht nehmen, die erste Haltestelle an der Hardtstraße selber einzurichten und den Streckenplan sowie die Übersicht der Abfahrtszeiten am Mast anzubringen.

Insgesamt wird der Quartierbus vier Strecken im Wechsel befahren, die verschiedene Gebiete der Wupperorte miteinander verknüpfen. Christoph Mehler, technischer Verkehrsplaner der OVAG, hat die Streckenpläne ausgearbeitet und sich an den zentralen Punkten der Ortschaften sowie wichtigen Aktivitäten orientiert. „Die Strecken sind so ausgearbeitet, dass alle Bewohner den Quartierbus nutzen können ohne lange Strecken laufen zu müssen“, sagt er. So kommt auch die Dichte der Haltestellen zustande, denn der Kleinbus, der von Ehrenamtlern gefahren wird, hält beinahe an jeder Straßenecke. „Senioren müssen ihre Einkäufe leicht nach Hause kriegen. Zwischen den Haltestellen liegen immer weniger als 500 Meter“, sagt Mehler.

Info Personen ab 60 Jahren fahren kostenfrei Start Am Donnerstag, 2. Mai, startet der „Wupperaner“ mit vier Linien und mehr als 50 Haltestellen. Vorerst wird der Bus dienstags, donnerstags und freitags, 8.30 bis 9.32 Uhr (Strecke 1), 9.40 bis 10.40 Uhr (Strecke 2) und von 15.30 bis 17.21 Uhr (Strecke 3) sowie von 17.30 bis 19.21 Uhr (Strecke 4) fahren. Eine Fahrt kostet 1,80 Euro. Personen bis sechs oder ab 60 Jahren fahren kostenfrei. Tickets der OVAG akzeptiert der Bus auch.

Die Zeiten des Busses sind so ausgerichtet, dass alle Bewohner zum Einkaufen an den Wuppermarkt fahren können sowie am Vereinsleben innerhalb des Quartiers teilnehmen können. Neben dem Wuppermarkt ist die ehemalige Sparkassenfiliale sowie das Vereinsgelände in Obergrunewald ein zentraler Punkt des Streckenplanes. Linie 1 (blau) geht von Oberdahlhausen über die Brücke in Dahlhausen bis zur Grünetalerstraße, Linie 2 (gelb) fährt von Oberdahl Richtung Wuppermarkt. Linie 3 und 4 (grün und rot) verbinden die Höhen, wie die Keilbeck mit den Punkten im Tal.