Politik in Radevormwald : Debatte: Wie gerecht geht es in Deutschland zu ?

Radevormwald Auf Einladung der Rader Kolpingsfamilie äußerten sich vier Bundestagskandidaten bei einer Podiumsdiskussion zur Arbeits- und Sozialpolitik.

Anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl haben sich vier Kandidaten für den Wahlkreis Oberberg am Dienstag bei einer Podiumsdiskussion den Fragen der Veranstalter und der Zuhörer gestellt. Die Kolpingsfamilie Radevormwald hatte ins Caritashaus an der Hohenfuhrstraße eingeladen. Drei Kandidaten und eine Kandidatin waren gekommen: Carsten Brodesser (CDU), Michaela Engelmeier (SPD), Jörg von Polheim (FDP) und Diyar Agu (Die Linke). Leider war das Publikum mit rund 20 Personen recht überschaubar.

Schwerpunkt des Abends war die Arbeits- und Sozialpolitik, die der Kolpingsfamilie traditionell am Herzen liegt. Dr. Jörg Weber, der Radevormwalder Kolping-Vorsitzende, stellte den Politikern zunächst vier Fragen, die in drei Minuten beantwortet werden sollten.

Publikum Aus der Zuhörerschaft kam unter anderem die Frage, wie gegen Steuerhinterziehung vorgegangen werden könne. Ein Besucher wollte wissen, wann in Deutschland die Corona-Maßnahmen aufgehoben werden könnten, wie jüngst in Dänemark. Carsten Brodesser erklärte dazu: „Wir brauchen erst eine höhere Impfquote.“ Michaela Engelmeier warnte davor, zu früh alle Regeln zu lockern. Israel habe das getan, mit schlimmen Folgen.

Bei der ersten Frage ging es um die Zukunft des Rentensystems. Dass die demografische Situation ein „Weiter so“ unmöglich macht, darin waren sich alle Teilnehmer einig. Michaela Engelmeier erklärte, eine Anhebung des Rentenniveaus auf 48 Prozent sei nötig. Frauen seien besonders von Altersarmut betroffen. Jörg von Polheim plädierte für das Modell einer Aktienrente und einer Altersversorgung über Staatsfonds, was etwa in Schweden gut funktioniere. Carsten Brodesser erklärte, die gesetzliche Rente müsse durch betriebliche Renten und private Vorsorge ergänzt werden. Diyar Agu forderte eine „solidarische Mindestrente“.

Die dritte Frage betraf einen Punkt, der die Kolping-Tradition besonders berührt: Was kann getan werden, damit die Ausbildung, etwa im Handwerk, und das Studium die gleiche Wertschätzung erfahren? Carsten Brodesser verwies darauf, dass es in Deutschland einen großen Mangel an Facharbeitern gebe. Das Studium sei durchaus nicht immer die beste Lösung, denn mit einem Bachelor-Abschluss seien die beruflichen Aussichten auch nicht immer rosig. Wichtig sei es, den Begriff vom „lebenslangen Lernen“ mit Leben zu füllen, etwa durch Förderung von Weiterbildung. Diyar Agu sieht das Imageproblem der Ausbildungsberufe auch in den wenig attraktiven Arbeitsbedingungen begründet. Eine bessere Vergütung wäre schon ein Schritt.