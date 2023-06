Digitale Orte im Land der Ideen Bundestagsabgeordneter wirbt für Innovationswettbewerb

Aus allen Einreichungen wählt eine Jury 15 Finalisten aus. Bei der Preisverleihung am 14. November in Berlin werden die fünf besten Projekte verkündet und ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird von „Deutsche Glasfaser“ gemeinsam mit „Deutschland – Land der Ideen“ ausgerichtet und findet in diesem Jahr in Partnerschaft mit dem Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG), der Carl-Zeiss-Stiftung, dem Deutschen Landkreistag sowie dem Netzwerk junge Bürgermeister statt. Schirmherrin ist Daniela Kluckert, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr.