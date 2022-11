Bürgerverein für die Wupperorte : Spendenboten sammeln Geld für die Weihnachtsbeleuchtung

Wupperorte Eine gute Nachricht für die Menschen an der Wupper: Auch dieses Jahr strahlen die Weihnachtssterne, um die Bürger in eine vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen.

Die Energiekrise ist natürlich auch bei den Mitgliedern und beim Vorstand des Bürgervereins für die Wupperorte ein wichtiges Thema in diesen voradventlichen Tagen. „Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch der festliche Glanz zu seinem Empfang an die Wupper. Auch dieses Jahr strahlen die Sterne wieder, um uns in eine vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen“, berichtet Pressesprecher Armin Barg.