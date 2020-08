Bürgermeister-Wahl 2020 in Radevormwald : „Ich habe die Entscheidung für Rade nie bereut“

Radevormwald Johannes Mans’ Sieg bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2015 war eine Überraschung. Nun strebt er eine zweite Amtszeit an. Der 62-Jährige, der aus Rheinland-Pfalz stammt, fühlt sich in Radevormwald inzwischen zu Hause.

„Die Radevormwalder sind sehr speziell – die akzeptieren einen nicht so leicht!“ Diese Warnung bekam Johannes Mans zu hören, als das Amt des Bürgermeisters in einer Stadt antrat, die ihm kurz zuvor noch fremd gewesen war. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer war von der Alternativen Liste (AL) als Kandidat ins Bergische geholt worden – und fuhr einen überraschenden Sieg ein. Fünf Jahre später versichert Johannes Mans, dass die Warnung vor den „speziellen“ Radern sich nicht bestätigt habe – im Gegenteil. „Meine Frau und ich, wir sind hier offen und herzlich aufgenommen worden. Ich habe nicht das Gefühl etwas zu vermissen“, sagt Mans, der in Bettingen aufwuchs, im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Der 62-Jährige strebt nun eine zweite Amtszeit an. Nach wie vor ist er kein Mitglied einer örtlichen Partei, unterstützt wird er jedoch von der SPD, von den Grünen und der Alternativen Liste. Politische Erfahrung sammelte er in seiner Heimatregion bei den Freien Wählern. Für diese trat er 2013 bei der Bundestagswahl in Bitburg an. Zwei Jahre später errang er dann in Radevormwald einen Erfolg, mit dem Beobachter nicht gerechnet hatten. Doch Stalking-Vorwürfe gegen den gemeinsamen CDU-SPD-Kandidaten hatten die Karten im Wahlkampf neu gemischt.

Info Zunächst bei den Freien Wählern engagiert Alter 62 Jahre Geburtsort Bitburg in der Eifel Beruf ausgebildeter Diplom-Sozialarbeitspädagoge, später in leitenden Positionen in sozialen Einrichtungen und Verbänden tätig. Familie verheiratet mit Ehefrau Kornelia, zwei Söhne. Politisches In seiner Heimatregion engagiert bei den Freien Wählern, für diese angetreten als Bundestagskandidat im Jahr 2013 für den Kreis Bitburg. Seit 2015 Bürgermeister der Stadt Radevormwald.

Nach seiner Wahl widmete sich der neue Chef im Rathaus dem Umbau der Verwaltung. „Ich war jahrelang im Qualitätsmanagement tätig, habe Einrichtungen bewertet“, erklärt er. Da gewinne man einen Blick dafür, wie Abläufe in Organisationen funktionieren. Seit seinem 29. Lebensjahr sei er in Führungspositionen tätig gewesen, betont der Bürgermeister. Nachdem er das Diplom als Sozialarbeiterpädagoge gemacht hatte, arbeitete er beim Caritasverband in der Trierer Region. 1991 bis 1993 leitete er eine Jugendhilfeeinrichtung in Baden-Württemberg, wurde später Vorstand und pädagogischer Direktor der Stiftung. In seiner Heimatregion übernahm er dann die Leitung einer Pflegeeinrichtung und wurde schließlich Vorstandsmitglied des Sozialunternehmens Schwesternverband.

Mit diesen Erfahrungen aus größeren Organisationen ging der neue Bürgermeister daran, im Rathaus neue Strukturen zu schaffen. Kritiker, vor allem aus der CDU, werfen ihm vor, dabei nicht immer Rücksicht auf Befindlichkeiten der Mitarbeiter genommen zu haben – so erklärt sein Mitbewerber Jürgen Fischer, der Bürgermeisterkandidat der CDU, man höre aus dem Rathaus öfters einen gewissen Frust. Mans dagegen zeigt sich überzeugt, dass die Stadtverwaltung durch die Änderungen der vergangenen Jahre besser und effizienter arbeitet. „Die Verwaltung ist kein Selbstzweck, so soll ein Dienstleister sein“, erklärt er.

Johannes Mans auf der frisch renovierten Brücke am Uelfebad. Im Hintergrund der Kunstspiegel von Raymund Kaiser. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dass Mans und sein Team im Rathaus in den vergangenen Jahren vieles auf den Weg gebracht haben, ist unleugbar. Nicht zuletzt die Wupperorte, deren Bewohner sich lange zurückgesetzt und im Abseits der kommunalen Politik wähnten, sind durch verschiedene Initiativen aufgewertet worden. Zudem kommt der Stil des Bürgermeisters im Umgang mit den Bürgern an – Mans zeigt sich zugänglich und offen. Das mag ein Grund dafür sein, dass er die eher zugeknöpften Rader für sich gewinnen konnte. Politische Gegner murren, der Rathauschef sei manchmal zu leutselig und wecke dann Erwartungen, die er nicht erfüllen könne. Mans dagegen betont den Wert des unmittelbaren Kontakts mit den Menschen: „Wenn ich durch die Stadt gehe, dann bekomme ich ungeschminkt mit, was die Menschen über die Arbeit der Verwaltung denken.

Man dürfe in seiner Position auch durchaus selbstkritisch sein, meint das Stadtoberhaupt. „Die Wähler können eher mit jemanden leben, der bereit ist, Fehler einzuräumen.“ Bislang habe er die Entscheidung, damals in Radevormwald anzutreten, nie bereut: „Selbst in schwierigen Situationen nicht.“ Solche Situationen werden, falls er im Amt bestätigt wird, zweifellos auch in den nächsten Jahren auf ihn und die Verwaltung zukommen. Die Folgen der Corona-Pandemie sind bislang schwer abzuschätzen. Radevormwald muss bis 2022 im Haushaltssicherungskonzept durchhalten. Und zahlreiche Unternehmer haben sich vor Monaten in einem offenen Brief gegen die Steuerpolitik der Stadt gewandt.