Partnerstadt von Radevormwald : Châteaubriants Bürgermeister Alain Hunault wiedergewählt

Radevormwald Der Kampf gegen das Coronavirus sei nun die wichtigste Aufgabe, erklärte der Stadtchef nach seiner Wahl. In Rades Partnerstadt selber gibt es noch keine bestätigen Fälle.

Bei den Kommunalwahlen in Frankreich am vergangenen Wochenende ist Alain Hunault, der Bürgermeister von Radevormwalds Partnerstadt Châteaubriant, mit einer deutlichen Mehrheit wiedergewählt worden.

Dejan Vujinovic vom Partnerschaftskomitee schickte unserer Redaktion einen Link der regionalen Zeitung „L’Eclaireur“, in dem berichtet wird, dass Hunault bei der Wahl am vergangenen Sonntag zum nunmehr vierten Mal ins Rathaus von Châteubriant einziehen wird. Er erhielt 61,72 Prozent der Stimmen und verwies seine Herausforderer Bernard Gaudin 23,10 Prozent) und François-Xavier Le Hécho (15,18 Prozent) deutlich auf die Plätze. Weniger erfreulich für Hunault ist das Wahlergebnis in der Stadt: Nur 44 Prozent der Wahlberechtigten gingen laut „L’Eclaireur“ an die Urne. Alain Hunault erklärte nach seiner Wahl, das Wichtigste sei im Moment der Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus. Zum Glück gebe es derzeit noch keine Fälle einer Infektion in der Stadt mit etwa 12.000 Einwohnern. „Hoffen wir, dass wir diesen Zustand so lange wie möglich beibehalten können“, sagte der Bürgermeister.