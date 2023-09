Radevormwald bei der Regionale 2025 „Die Stadt hat die Regionale nicht verschlafen“

In der Sitzung des Rates am Dienstag hat Bürgermeister Johannes Mans Stellung zur Regionale 2025 genommen. Radevormwald ist in diesem Landesstrukturprogramm nur mit einem als „C-Projekt“ klassifizierten Vorhaben vertreten, der Textilstadt in den Wupperorten. Dabei steht die ehemalige Tuchfabrik Johann Wülfing und das dazugehörige Ensemble von Gebäuden (Arbeiterhäuser, Kesselhaus etc.) im Mittelpunkt. Dieses Projekt ist aktuell ausgesetzt.