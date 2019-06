Städtepartnerschaft Radevormwald : Bürgermeister Mans bei Trauerfeier für Monique Bigot

Radevormwald Die im Alter von 73 Jahren Verstorbene wurde unter große Anteilnahme der Bevölkerung in Châteaubriant beigesetzt.

(s-g) Mit einer großen Trauerfeier hat sich die französische Partnerstadt am Dienstagnachmittag in der katholischen Hauptkirche von Monique Bigot verabschiedet. Die 73-jährige, die in Châteaubriant für die Austauschaktivitäten mit Partnerstädten zuständig war, war am vergangenen Freitag verstorben. Monique Bigot hat die Freundschaft auch zu Radevormwald über vier Jahrzehnte unterstützt und geprägt.