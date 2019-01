Kulturstätten in Radevormwald: Bürgerhaus bündelt das Stadtleben

Radevormwald Das Bürgerhaus ist die wichtigste Kulturstätte in Rade. Die Brandschutzsanierung ermöglicht größere Besucherzahlen.

Mit dem unmittelbaren Standort am Schlossmacherplatz ist allein die Lage des Bürgerhauses ein Schlüssel zum kulturellen Leben der Stadt. In dem Gebäude, das den südlichen Eingang in den Stadtkern bestimmt, kommt eine Vielzahl von Veranstaltungen, Feiern und Vereinsaktivitäten zusammen. Jeder Radevormwalder hat mindestens eine zentrale Erinnerung an das Bürgerhaus.