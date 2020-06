Verkehr in Radevormwald : Bürgerbus braucht länger zum Neustart

Bürgerbusse sind seit 16 Jahren ein vertrauter Anblick im Radevormwalder Straßenbild. Getragen wird dieser Fahrbetrieb durch einen ehrenamtlichen Verein. Foto: Meuter, Peter (pm)

Radevormwald Masken und Trennwände stehen erst seit dieser beziehungsweise nächster Woche zur Verfügung. Ein angedachter Neubeginn des Fahrbetriebes zum 9. Juni wird nicht zu schaffen sein, sagt der Vorsitzende Eberhard Wolff.

Etwas zu optimistisch war die Einschätzung des Bürgerbusvereins Radevormwald, dass der Fahrbetrieb ab dem 9. Juni wieder laufen könnte. Das hat der Vereinsvorsitzende Eberhard Wolff nun mitgeteilt. „Bevor wir wieder starten, brauchen wir Masken für die Fahrgäste und eine Trennwand, die zwischen Fahrer und Fahrgästen eingebaut werden muss“, berichtet Wolff.

Die Masken sollen vom Kreis zur Verfügung gestellt werden, die Trennscheiben von der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft. Nachdem es vor einigen Tagen noch keine konkrete Nachricht gab, wann beide Utensilien eintreffen würde, hatte Wolff am Donnerstag bessere Nachrichten: „Die Masken werden von Josef Hess, dem Geschäftsführer des Bürgerbusvereins Engelskirchen, heute Nachmittag in Wipperfürth an die Vertreter der Bürgerbusvereine im Nordkreis überreicht.“

Info Seit 16 Jahren sind die Busse unterwegs Historie Der Bürgerbusverein Radevormwald hat ziemlich genau vor 16 Jahren, am 1. Juni 2004, seinen Fahrbetrieb aufgenommen. Es war der 52. Bürgerbus in NRW. Bei dem Bus handelt es sich um einen Kleinbus, der acht Personen befördern kann und nach einem festen Fahrplan verkehrt. Fahrerinnen und Fahrer sind ehrenamtlich tätig. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.burgerbus-radevormwald.de.

Die Kreisverwaltung hatte insgesamt 1500 Masken zur Verfügung gestellt. Auch bei den Trennscheiben gibt es inzwischen konkrete Informationen. „Sie werden durch eine Firma in Kreuztal im Siegerland hergestellt. Wir haben nun gehört, dass die Wände in der kommenden Woche abgeholt werden können.“

Trotzdem kann der Fahrbetrieb der Bürgerbusse dann nicht unmittelbar wieder beginnen. „Die Trennwände müssen erst einmal eingebaut werden, die Versorgung mit Desinfektionsmitteln muss sichergestellt werden, außerdem müssen wir mit unseren Fahrern abklären, wer bereit ist, sich ans Steuer zu setzen“, erklärt Eberhard Wolff. Nicht nur die Fahrgäste, auch die Fahrerinnen und Fahrer selber gehören zum großen Teil zur älteren Generation an und sind daher in Zeiten der Corona-Pandemie eine Risikogruppe. Kurz gesagt: Einen festen Termin, ab wann die Bürgerbusse wieder fahren, können die Vereinsmitglieder derzeit nicht geben, aber die Vorbereitungen laufen.

Dabei hat der Verein auch einige eigene Mittel investiert: „Die 150 Masken, die unser Verein vom Kreis erhält, sind normale Mund-Nase-Masken, sie sind gedacht für jene Fahrgäste, die keinen eigene Maske dabei haben. Darüber hinaus haben wir als Verein für die Fahrer noch spezielle Masken mit Filter besorgt.

Ebenfalls selber für den künftigen Betrieb eingekauft haben die Mitglieder des Bürgerbusvereins Baumwollhandschuhe für die Fahrer, die zum Einsatz kommen, wenn beispielsweise Rollatoren in den Bus geladen werden müssen – die Griffe sollen möglichst nicht mit Viren kontaminiert werden.

Die jüngst von Mitgliedern des Vereins geäußerte Befürchtung, dass die Fahrgastzahl in den Bürgerbussen per Vorschrift auf vier Personen beschränkt bleiben müssen, hat sich nicht bestätigt. Iris Trespe, Sprecherin des Oberbergischen Kreises, stellte am Mittwoch klar: „Es gibt keine solche Regelung.“ Allerdings gelten natürlich die Bestimmungen des Mindestabstandes, was dazu führen wird, dass die Busse nicht dicht mit Fahrgästen gefüllt sein werden. „Dies liegt in der Verantwortung des jeweiligen Bürgerbusvereins“, erläuterte die Sprecherin der Kreisverwaltung.