Einwohner aktiv in Radevormwald : Wie Bürger und Stadt gemeinsam gegen Müll an der Talsperre vorgehen

Wie Bürger und Stadt gemeinsam gegen Müll an der Talsperre vorgehen

Einwohner aktiv in Radevormwald

Anwohnerin Iris Weyrauch fotografiert zum Anfang der Sommer-Saison diese Abfälle am Ufer der Wupper-Talsperre. Es waren nicht die letzte, die dort landeten. Foto: Iris Weyrauch

Radevormwald Mit einer Kooperation konnte viel Abfall am Wupperufer beseitigt werden. Anwohner haben gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Betriebshof das Ufer zwischen Heidersteg und Klimop sauber gehalten.

Die Sommer-Saison an der Wupper-Talsperre geht allmählich zu Ende, und auch in diesem Jahr gab es Probleme mit Müll auf dem Ufer der Radevormwalder Seite. Dieses Mal jedoch ist es eine Kooperation von Anwohnern, Ordnungsamt und Betriebshof gelungen, den Uferbereich zwischen Heidersteg und Klimop sauberer zu halten als sonst.

Anwohner Nils Paas, bislang sachkundiger Bürger der SPD-Fraktion und nun Ratsmitglied, hatte jüngst in der Ratssitzung ein Lob an das Ordnungsamt ausgesprochen, das die Anwohner beim Saubermachen vor Ort unterstützt hatte. „Dieses Lob muss ich an die Bürger vor Ort zurückgeben“, erklärt Christoph Grimlowski, Mitarbeiter des Radevormwalder Ordnungsamtes. „Sie haben die Initiative gestartet, wir haben mit dem Betriebshof dann für die Abfuhr der Abfälle gesorgt. Und das sei leider wieder nötig gewesen: „Der Abschnitt zwischen Heidersteg und Klimop war extrem vermüllt.“