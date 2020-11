Corona im Oberbergischen Kreis : Bürger sollen eigenständig in Quarantäne gehen

Bürger sollen eigenständig in Quarantäne gehen

Oberberg Landrat Jochen Hagt bittet darum, dass Menschen, die wissentlich Kontakt zu einem laborbestätigten Fall hatten, sich unabhängig von dem noch ausstehenden Anruf des Gesundheitsamtes in freiwillige häusliche Isolation zu begeben.

(s-g) Die Infektionszahlen im Oberbergischen Kreis sind in den vergangenen Tagen rapide gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege aktuell bei 139,7, teilte das Kreisgesundheitsamt am Sonntag. Allein seit Freitag seien 81 neue laborbestätigte SARS-CoV-2-Fälle im Kreisgebiet hinzugekommen. Das Gesundheitsamt arbeite mit allen verfügbaren Kräften an der Nachverfolgung der Kontakte und damit einhergehend der Unterbrechung von Infektionsketten.