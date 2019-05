Stadtfest : Diese Darbietungen sind auf der Bühne zu erleben

Radevormwald Ein vielseitiges Programm bieten Vereine, Einrichtungen und professionelle Musiker.

(s-g) Das Bühnenprogramm beginnt am Freitag, 10 Mai, um 19.30 Uhr mit der Band „YouWho“. Am Samstag und Sonntag wird ein vielseitiges Bühnenprogramm geboten. Beginn ist am Samstag, 11. Mai, um 11 Uhr mit der offiziellen Eröffnung der Veranstaltung. Es schließt sich die Begrüßung der Delegation aus der polnischen Stadt Nowy Targ an. Um 11.15 Uhr wird der neue Nowy-Targ-Platz eingeweiht, der zwischen der Burgstraße und der Hohenfuhrstraße liegt.