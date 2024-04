„Welttag des Buches“ auch in Radevormwald Buchgeschenke für 352 Schulkinder

„Ich schenk dir eine Geschichte“ lautet das Motto, wenn auch 352 Mädchen und Jungen aus 15 Schulklassen in Radevormwald Buchgeschenke erhalten und damit an einer Gutscheinaktion teilnehmen. Die Freude über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit cbj Verlag, DHL und Partnern herausgegebenen Comicroman „Mission Roboter – Ein spannender Fall für die Glücksagentur“ von Autorin Anke Girod und Illustrator Timo Grubing ist groß. „Der altersgerechte Lesestoff wird mit Buchgutscheinen an vierte und fünfte Klassen verteilt“, berichtet Britta Töllner. Die übliche Abholung erfolge per Klassenbesuch in zuvor ausgewählten lokalen Buchhandlungen. Auch die Bergische Buchhandlung am Schlossmacherplatz beteiligt sich an der Aktion. Bundesweit kommen mehr als 1,1 Millionen Kinder in den Genuss, das Buch zu erhalten.