Brauchtum in Radevormwald : Spiel, Spaß, Spannung und Bratwürste

Brauchtum in Radevormwald

Bratwurstlotto in Önkfeld: Jürgen Fischer überreicht Ilka Heynen mit Freundin Irene Berang den Gewinn. Foto: Jürgen Moll

Önkfeld Vor über 40 Jahren brachte Hausmeister Klaus Bergner aus Remscheid eine Spielidee mit in die Kulturgemeinde Önkfeld, die sich bis heute, größter Beliebtheit erfreut und aus dem Programm des Vereins nicht wegzudenken ist: Bratwurstlotto verbindet Spielspaß mit Geselligkeit und leckeren Prämien.

Konzentriert sitzen sie da, vor ihnen auf dem Tisch mehrere Spielkarten ausgebreitet und sonnengelbe Pinne. Leise ist es, als Vereinsvorsitzender Jürgen Fischer in die alte Holzkiste mit den Spielsteinen greift und eine Nummer verkündet: „57“, ruft er laut und platziert die dicke Holzmünze auf das nummerierte Schachbrett.

Es raschelt, während die Spieler ihre Pinne auf die Karte legen. Mehrere der gut 40 Anwesenden im Raum stöhnen kurz auf. „Nur noch eine Zahl“, ist aus dem Plenum zu hören. „Zieh jetzt bitte die zwei“, sagt eine Dame amüsiert. Fischer nickt: „Sonst noch jemand Zahlenwünsche? Nur her damit“, sagt er trocken und während ihm einige tatsächlich Zahlen zurufen, schließt er die hölzerne Schatulle und schüttelt sie nochmal kräftig durch. Er greift hinein. „Die acht“, verkündet er dann. „Bingo“, ruft eine Frau von den vorderen Plätzen, befreit ihre Spielkarte von den Pinnen und überreicht sie Fischer zur Kontrolle. Nach einem kurzen Blick auf sein Spielbrett nickt dieser zustimmend. „Glückwunsch. Wir haben eine Gewinnerin.“

Ilka Heynen aus Schwelm hat die erste Runde des Abends gewonnen. Bratwurstlotto in Önkfeld hat sie erst vor vier, fünf Jahren entdeckt und auch gleich Freundin Irene Berang aus Radevormwald dafür begeistert. Vor der Pandemie waren sie regelmäßig dabei, wenn die Kulturgemeinde zum Spielabend einlud. „Die Atmosphäre und Geselligkeit sind hier immer sehr schön“, schwärmt Heynen. „Und die Würstchen sind wirklich sehr lecker“, fügt ihr Ehemann schmunzelnd hinzu.

Ein simples Spiel, das in der Kulturgemeinde nicht aus dem Programm wegzudenken ist, berichtet auch Jürgen Fischer. Von September bis April wird in der Regel alle sechs Wochen zum Bratwurstlotto geladen. „In den Monaten ohne R spielen wir normalerweise nicht“, sagt Fischer mit Blick auf die Sommermonate. In diesem Jahr gibt es eine pandemiebedingte Ausnahme.