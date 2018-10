"Brandstifter" in Radevormwald - beängstigend aktuell

Max-Frisch-Stück in Radevormwald : Dieses Theaterstück ist brandaktuell

Szene aus der Inszenierung des Rheinischen Landestheaters Neuss: „Biedermann und die Brandstifter" Foto: RLT/Björn Hickmann

Radevormwald Extremisten nisten sich inmitten der bürgerlichen Gesellschaft ein und beginnen zu zündeln. Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ erwies sich auf der Bühne des Bürgerhauses als beängstigend zeitgemäß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Ein im wahrsten Wortsinne brandaktuelles Stück hat nach dem Comedy-Auftakt mit Martin Schopps und seinen lustigen Lehrer-Betrachtungen in der Vorwoche nun am Mittwochabend die neue Theaterspielzeit des Kulturkreises Radevormwald eröffnet. „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch steht auf dem Programm. Jene leider heute wieder so aktuelle Parabel über das sogenannte Postfaktische, über das Pulverfass der Angst, auf der unsere Gesellschaft zu sitzen scheint, und über extreme Gesinnungen, die salonfähig geworden sind. Die Produktion des Rheinischen Landestheaters Neuss trifft bei den Zuschauern im gut gefüllten Bürgerhaus auf großes Wohlwollen und Interesse. Denn bei aller Aktualität des wohl erfolgreichsten Werks von Max Frisch, ist es natürlich vor allem die hervorragende Leistung des fünfköpfigen Ensembles, das unter der Regie von Reinar Ortmann 75 abwechslungsreiche Minuten präsentiert.

Die Bühne auf der Bühne - ein containerartiges Zimmer mit Unterkellerung - ist eine clevere Art und Weise, um das Kammerspiel sehr intensiv erlebbar zu machen. In der Stadt, in der der erfolgreiche Geschäftsmann Gottlieb Biedermann (der naive, gute Mensch: Stefan Schleue) mit seiner Frau Babette (ängstlich: Linda Riebau, die mit Bravour kurzfristig für die erkrankte Hergard Engert eingesprungen ist) und Hausmädchen Anna (misstrauisch: Johanna Freyja Iacono-Sembritzki) lebt, gehen Brandstifter um. Trotzdem - die Angst vor allem und allen Fremden ist so allgegenwärtig wie nicht begründbar - nimmt Biedermann die beiden „Obdachlosen“ Schmitz (diabolisch bis einschmeichelnd: Richard Lingscheidt) und Eisenring (aalglatt: Peter Waros) in seinem Haus auf. Biedermann glaubt an das Gute im Menschen, auch wenn die unterschwellige Angst immer mitschwingt: „Herr Schmitz, Sie versprechen es mir aber, ja? Sie sind gewiss kein Brandstifter?“

Info Max Frisch schrieb das Stück vor 60 Jahren Autor Der Schweizer Schriftsteller und Architekt Max Frisch wurde 1911 geboren und starb 1991. Er gilt als einer der renommiertesten Autoren der Schweiz. Zu seinen bekanntesten Werken gehören neben „Biedermann und die Brandstifter“ die Romane „Stiller“, „Homo Faber“ und „Mein Name sei Gantenbein“ sowie das Drama „Andorra“. Den „Biedermann“ schrieb Frisch im Jahr 1958.

Eines Nachts, als alles schläft, werden plötzlich zahllose Kanister in die Kellerbleibe der beiden Hausgäste geräumt. Die Szene ist besonders gelungen: Es ist dunkel im Theater, nur indirekte Beleuchtung erhellt den „Keller“ unter dem Haus Biedermanns. Eisenring und Schmitz räumen die Kanister, die zuvor neben der Bühne stehen, unter monotonem und enervierendem Gerumpel hin und her und her und hin, bis das Geräusch dem Zuschauer wie jenes eines rostigen Nagels auf einer Schiefertafel extrem an die Nerven geht. Apropos Nerven: die liegen bei Biedermann bald blank. Als Anna ihn fragt, wie er das alles denn verantworten könne, sagt er verzweifelt: „Ich habe doch das Recht, gar nichts zu denken“, und Eisenring und Schmitz gehen pfeifend von der Bühne: „Die Gedanken sind frei...“.

Das Dilemma Biedermanns – und das aktuelle zugleich, das die noch nicht nur vom Hass auf alles Fremde zerfressenen Angstbürger von heute eint - bringt er prägnant auf den Punkt: „Ein bisschen Vertrauen muss man schon haben, man kann doch nicht jeden Menschen einen Brandstifter nennen.“ Und, fast verzweifelt, schreit er dann aus: „Ich kann doch nicht Angst haben, die ganze Zeit!“ Beim gemeinsamen Gänsebraten will er die Angst besiegen, auch wenn die Anzeichen sich mehren, dass die „Obdachlosen“ die gefürchteten Brandstifter sind. Die sich unbemerkt in den Keller der Biedermanns – und aktuell in unsere Gesellschaft - eingeschlichen haben. Und die, wie es unausweichlich scheint, ohne entsprechendes Aufstehen und notwendige Wehrhaftigkeit eben jener Gesellschaft, nicht wieder verschwinden werden.