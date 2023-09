Feuerwehreinsatz in Radevormwald Wieder ein Brand – Scheune steht in Flammen

Wenige Tage, nachdem die ehemalige Gaststätte am Kreisverkehr in Grüne abgebrannt ist, musste die Feuerwehr erneut zu einem großen Brand auf Radevormwalder Stadtgebiet ausrücken. Diesmal stand eine Scheune in der Ortschaft Lambeck im Norden der Stadt in Flammen. Laut Mitteilung der Leitstelle waren acht Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, auch der Rettungsdienst wurde alarmiert.