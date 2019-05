Kulturkreis : Blühendes Finale für die Spielzeit

Radevormwald Das Rheinische Landestheater Neuss führte am Mittwochabend die Komödie „Der Kirschgarten“ im Bürgerhaus auf. Die Theater-Saison endete mit einem Erfolg.

Anton Tschechow bezeichnete sein Stück „Der Kirschgarten“ selber als Komödie, aber was ist an den vielen Figuren, die über die Zukunft eines Kirschgartens diskutieren, so komisch? Die Inszenierung des Rheinischen Landestheaters (RLT) Neuss brachte die Komik der wehmütigen Handlung auf den Punkt, denn alle Charaktere waren fein gezeichnet. Sie alle sind auf ihre eigene Vergangenheit konzentriert, schwelgen in Erinnerungen und verpassen dabei die Zukunft. Zusammen kommen die zwölf Figuren, weil sie als Familie über die Zukunft ihres Landguts in Russland, das für seinen wundervollen Kirschgarten berühmt ist, entscheiden müssen. Ljubow Andrejewna, gespielt von Linda Riebau und ihre Tochter Anja alias Anna Lisa Grebe kehren nach fünf Jahren aus Paris nach Russland zurück und sehen sich mit der Zwangsversteigerung, die dem Gut droht, konfrontiert. Kaufmann Lopachin, verkörpert von Stefan Schleue, rät der Familie, den Kirschgarten abzuholzen und das Grundstück mit Sommerhäusern zu bebauen. Die Besitzerin des Gutes hängt jedoch zu sehr an den Erinnerungen, die mit dem Kirschgarten zusammenhängen und verweigert einen Verkauf, während ihre Tochter sich ein neues Leben mit ihrem Geliebten aufbauen möchte. In Erinnerungen schwelgen können auch die übrigen Bewohner des Gutes hervorragend. Sie tagträumen die Zwangsversteigerung weg und hoffen auf die finanzielle Unterstützung einer reichen Tante.

Mit „Der Kirschgarten“ wollte der Autor des 19. Jahrhunderts auch ein Bild des russischen Adels zeichnen, der nicht länger für eine funktionierende Gesellschaft benötigt wurde, denn er war nur noch die Erinnerung an eine schöne Zeit, ähnlich wie der Kirschgarten. An den Erfolg des Theaterabends am Mittwoch will der Kulturkreis mit der 71. Spielzeit anknüpfen, die nach den Sommerferien am Mittwoch, 18. September, mit dem Landestheater aus Neuss und einem Schauspiel von Michael Frayn „Streichholzschachteltheater“ startet. In das neue Programm haben es unter anderem auch die Stücke „Good Morning, Boys and Girls“ von Juli Zeh sowie der Krimi „Blackout“, der vom Westfälischen Landestheater Castrop-Rauxel gespielt wird, geschafft. Zur Spielzeit 2019/20 gehören neben vielen Abo-Stücken auch einige Sonderveranstaltungen. Unter anderem das neue Stück „Hobby ist Mord“ der Theatergruppe MaskeRader, das Jazz-Konzert „Relaxin‘ in Ireland“ mit Julian und Roman Wasserfuhr oder das Musikalische Arrangement „Rock of Ages“ des Westfälischen Landestheaters. Die Rader Comedy-Show soll im März 2020 stattfinden.