Bundesstraße zwischen Radevormwald und Halver B229-Blitzer meldet 909 Verstöße im Monat

Nahe der Ortschaft Schwenke, unmittelbar an der Grenze zu Radevormwald, wurde vor einigen Wochen eine mobile Blitzanlage aufgestellt. Laut dem lokalen Portal „Come on.de“ aus Halver registriert seither der Blitzer Geschwindigkeitsverstöße am laufenden Band. In einem Monat – genauer gesagt vom 5. April bis 3. Mai – wurden 909 Fahrer „geblitzt“, die zu schnell unterwegs waren. An dieser Stelle sind maximal 70 Stundenkilometer erlaubt.