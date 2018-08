Blitzer an der B483 bei Radevormwald: Polizei kontrolliert wieder in Marke

Zu oft wird an der B 483 gerast: Deshalb wird dort geblitzt. Auch wieder am kommenden Mittwoch. Foto: hertgen

Radevormwald Die Polizei des Oberbergischen Kreises postiert sich auch wieder in Radevormwald, um die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren.

Offenbar zieht es die Polizei des Oberbergischen Kreises in dieser Woche ganz besonders nach Radevormwald und Hückeswagen, denn gleich zwei Mal werden die Polizisten im Grenzgebiet der beiden Städte die Geschwindigkeit kontrollieren, kündigte Polizeipressesprecher Michael Tietze an.

Für morgen Mittwoch, 8. August, haben sich die Beamten wieder einmal die Bundesstraße 483 im Bereich Marke vorgenommen. Im Oktober 2012 war dort nach schweren Unfällen auf etwa 450 Metern eine Tempo-70-Zone eingerichtet worden. Auf der Bundesstraße wird dennoch häufig zu schnell gefahren, außerdem gilt die Bundesstraße zwischen Radevormwald und Hückeswagen als „Einflugschneise“ für viele Motorradfahrer aus dem Rheinland, dem Märkischen Kreis und dem Ruhrgebiet. Am kommenden Freitag, 10. August, wird in Herweg kontrolliert und damit ebenfalls an der B 483. Dort gilt ein Höchsttempo von 70 Kilometern pro Stunde, woran sich viele Verkehrsteilnehmer aber nicht halten.