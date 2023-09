Dringender Appell der Polizei Oberberg Bitcoin-Anlage – Gewinne entpuppen sich als Betrug

Das könnte jeden Tag auch in Radevormwald oder Hückeswagen so passieren: Die Polizei des Oberbergischen Kreises warnt mal wieder vor einer besonders fiesen Betrugsmasche, die leider nicht neu ist. Mit einer Anlage in Bitcoins haben Betrüger eine Frau aus Gummersbach gelockt; angebliche Gewinne entpuppten sich dabei als Betrug.