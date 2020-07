Amtsgericht Wipperfürth : Biss in den Daumen als „Dank“ für Retter in der Not

Biss in den Daumen als „Dank“ für Retter in der Not

Radevormwald Der Strafrichter am Amtsgericht Wipperfürth verwarnt einen „bissigen“ Angeklagten aus Radevormwaldf. Der muss nun 4000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Der Angeklagte erschien nicht zum Prozess, wohl aber sein Anwalt.

Körperverletzung ist zum Alltagsdelikt geworden. Mit einem eher ungewöhnlichen Fall aus dieser juristischen Kategorie hatte es jetzt das Amtsgericht in Wipperfürth zu tun. Es ging um eine Schlägerei und ihre Folgen in einer Februar-Nacht vorigen Jahres im Stadtzentrum. Angeklagt war das Opfer dieser Schlägerei: Nachdem der 25-Jährige zunächst zu Boden gegangen war, hatte er nämlich ausgerechnet den Mann angegriffen, der ihm hatte helfen wollen, und ihn dabei beträchtlich verletzt.

Der Angeklagte erschien nicht zum Prozess, wohl aber sein Anwalt. Und der als Zeuge geladene 28-jährige Radevormwalder, der ihm zu Hilfe geeilt und dann selbst zum Opfer geworden war. Nach seiner Schilderung hatte er damals eine Freundin aus einer Kneipe am Markt nach Hause bringen wollen. Minuten später wurden beide Zeuge einer Schlägerei, bei der drei Angreifer auf einen jungen Mann losgingen. Die rannten davon, als Anwohner, vom Lärm aufgeschreckt, nach der Polizei riefen. Der 28-Jährige wollte dem am Boden liegenden Mann auf die Beine helfen, doch der biss seinen Helfer mit voller Kraft in die Hand. Das Blut floss in Strömen, ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen in eine Wuppertaler Klinik, wo er noch in der Nacht operiert werden musste, um den schwer verletzten Daumen zu retten. Fast eine Woche lang blieb der Mann zur Behandlung der heftigen Bisswunde im Krankenhaus.