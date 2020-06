Politik in Radevormwald : Schulbetrieb nach den Ferien im Blick

Der Lernunterricht in der Klasse 8a der Sekundarschule Radevormwald findet derzeit mit Abstand statt. Ob es nach den Sommerferien so bleiben wird, ist Stand jetzt fraglich. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Verwaltung geht davon aus, dass die Mindestabstandsregel im neuen Schuljahr nicht mehr gilt. Falls dies doch der Fall ist, können Container bestellt und Sporthallen für zusätzliche Kapazitäten sorgen.

Die Schulferien in Nordrhein-Westfalen stehen vor der Tür – für Familien und Lehrer, die sich in den vergangenen Monaten mit den Folgen der Corona-Pandemie herumschlagen mussten, zweifellos willkommen. Doch wie geht es nach den Ferien weiter? In der Ratssitzung am Dienstag haben die Fraktionen über die Organisation des Schulbetriebes nach der Sommerpause diskutiert.

Die Fraktionen von RUA und AL sowie der fraktionslose Ratsherr Dr. Axel Michalides hatten die Verwaltung um Mitteilung gebeten, wie man sich auf verschiedene Situationen vorbereite – beispielsweise wenn wegen der Mindestabstände mehr Räumlichkeiten zur Verfügung stehen müssten, um den Regelbetrieb der Schulen wieder stattfinden zu lassen.

Info Abschlussjahrgänge haben ihre Zeugnisse Abschluss Die Abiturienten des Theodor-Heuss-Gymnasiums und die Zehntklässler der Städtischen Hauptschule haben das Schuljahr bereits mit der Zeugnisübergabe beendet. Bei den Feiern gab es Sicherheitsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie. Feste Der offizielle Abitur-Ball konnte nicht stattfinden. Über ­einen Nachholtermin wurde ­bislang nichts bekannt.

Jürgen Funke, Leiter des Schulamtes, erklärte, dass man derzeit davon ausgehe, dass nach den Ferien die Mindestabstände in den Schulen nicht mehr gelten würden. Allerdings werde es auch dann möglicherweise gestaffelte Pausenzeiten geben, und bei Räumen, die von verschiedenen Schulen genutzt werden, müssten Zeiten für Zwischenreinigungen eingeplant werden. „Wir sollten erst einmal abwarten, was das Land vorgibt, bevor wir Konzepte erstellen“, meinte der Amtsleiter.

Bürgermeister Johannes Mans sprang Funke bei: „Wir fahren quasi auf Wochensicht, es ist schwer langfristig zu planen.“ Jetzt schon weitergehende Räumlichkeiten zu sichern, gehe zu weit. Aber der Bürgermeister versicherte: „Wir sind handlungsfähig.“

Doch was ist, wenn die Mindestabstände nach den Sommerferien doch noch gelten und in den Schulen nicht ausreichend Platz ist? „In diesem Fall könnten wir Turn- und Sporthallen nutzen und auch Container anfordern“, stellte Jürgen Funke in Aussicht. Die Lieferzeiten bei den Containern lägen bei rund sechs Wochen.

Dejan Vujinovic (CDU) meinte: „Wir machen hier einen Schritt vor dem anderen.“ Er spendete der Verwaltung, speziell dem Schulamt ein Lob für den bisherigen Umgang mit der Pandemie.

Jürgen Funke erläuterte den Fraktionen auch den Stand der Dinge in den Kitas und den Schulen. Der Neustart habe in allen Einrichtungen gut geklappt. In den Kitas liege die Betreuungsquote derzeit zwischen 73 und 100 Prozent der Kinder, Hol- und Bringzeiten seien angepasst worden, Hygienekonzepte würden von Eltern und Kindern gut akzeptiert.

Mit der Reduzierung der Betreuungszeiten zeigten sich die meisten Eltern einverstanden. Gruppen für Notbetreuung gebe es nicht mehr. Auch aus den Grundschulen seien die Rückmeldungen positiv, auch hier gebe es keine Notgruppen mehr.