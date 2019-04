Bienenseuche in Radevormwald : Bienen-Faulbrut – Kreis erklärt Radevormwald zum Sperrbezirk

Radevormwald Die Krankheit bedroht Bienenvölker. Imker müssen ihre Völker beim Veterinäramt melden und die Insekten untersuchen lassen.

Der Oberbergische Kreis hat Teile der Stadt Radevormwald zum Sperrbezirk zum Schutz vor der Amerikanischen Faulbrut erklärt. Diese Krankheit bedroht Bienenvölker. Wie der Kreis mitteilt, war in einem Bienenstand in der Bergstadt die Faulbrut von einem Amtsarzt festgestellt worden. Um zu verhindern, dass sich diese Krankheit weiter ausbreitet, wurden bereits im Dezember folgende Ortschaften zum Sperrbezirk erklärt: Grüne, Uelfe I, Uelfe II, Neuenhof, Im Walde, Bödefeldshaus, Studberg, Feldmannshaus, Grafweg, Hahnenberg, Altendorf, Wintershaus, Eich, Rädereichen, Erlenbach. Auch Teile des Stadtgebietes wurden darin einbezogen.

Für Imker in diesem Bereich gilt: Alle Bienenvölker müssen beim Veterinäramt des Kreises gemeldet werden, Tel. 02261 883903, E-Mail amt39@obk.de Die Bienen müssen unverzüglich auf die Krankheit untersucht werden. Bienen und Bestandteile der Stöcke – darunter auch Honig – dürfen nicht entfernt werden, um die Seuche nicht in andere Bezirke zu tragen. Der Oberbergische Kreis teilte am Dienstag mit, dass erst ab Ende Februar mit den steigenden Temperaturen die Untersuchungen der Brut beginnen konnten. Dabei gab es Befunde, so dass der Sperrbezirk nun ausgeweitet worden ist. Nun zählt die gesamte Stadt Radevormwald dazu.