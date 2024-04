Brauchtum im Radevormwald Bezirkskönigschießen findet diesmal in Radevormwald statt

Die Mitglieder des Schützenvereins Radevormwald von 1708 sind stolz, dass das Bezirkskönigsschießen diesmal in der Bergstadt stattfinden wird. Am kommenden Samstag, 13. April, geht es um 14 Uhr auf dem Schießstand an der Hölterhofer Straße 24 los. An diesem Tag werden nicht nur der Bezirkskönig, sondern auch der Jugendkönig und der Schülerprinz des Bezirkes ausgeschossen. Außerdem werden die erfolgreichen Schützen des Jahres 2023 geehrt. Bei dieser Gelegenheit werden 15 deutsche Meister, sieben deutsche Vizemeister und sechs Drittplazierte ausgezeichnet, außerdem 35 Landesmeister auf NRW-Ebene. Bürgermeister Johannes Mans, der auch aktives Mitglied des Schützenvereins ist, hat die Schirmherrschaft übernommen.