Kanusportler nimmt an Meisterschaft teil Peter Happ tritt bei der WM an

Aktuell finden die Weltmeisterschaften im Kanurennsport und Para-Kanu in Duisburg statt – und auch ein Sportler des Vereins für Kanusport aus Wuppertal, der sein Domizil am Beyenburger Stausee hat, ist dabei. Wie 2018 und 2019 will der Para-Kanute Peter Happ wieder ins Geschehen eingreifen. Nachdem er zuvor Weltmeister und Vizeweltmeister in der Schadensklasse VL1 geworden ist, hatte erst die Corona-Pandemie sowie anschließend eine Rückenentzündung seine Laufbahn gestoppt.