Wupperverband in Beyenburg im Einsatz Arbeiten am beweglichen Wehr des Stausees

Im Bereich des Wehrs in der Nähe des Stauwärterhauses wird die Technik optimiert. Die verschiedenen Arbeiten dienen dazu, die Funktion der Stauklappe – der so genannten „Fischbauchklappe“ - und den Arbeitsschutz bei Inspektionen und Wartungsarbeiten zu verbessern. Die Fischbauchklappe ist der bewegliche Teil des Wehrs. Ihren Namen hat sie von ihrer gewölbten Form, die an einen Fischbauch erinnert, heißt es in einer Pressemitteilung des Wupperverbandes.