Nach dem Hochwasser in Beyenburg : Paddeln für den guten Zweck

Mit Freude dabei: das Team der„Wupperdrachen“ Foto: Jürgen Moll

Beyenburg Über 80 Aktive nahmen an der Drachenboot-Veranstaltung am Beyenburger Stausee teil. Für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Beyenburg kamen 1500 Euro zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Über 80 Aktive beteiligten sich am Samstag an der Benefizveranstaltung am Beyenburger Stausee. Der Verein für Kanusport Wuppertal hat ein Drachenboot-Rennen organisiert, an dem sich Teams, aber auch interessierte Bürger beteiligten. Einen Monat nach dem Unwetter herrscht in Beyenburg wieder Zuversicht und Lebensfreude. „Die Resonanz und die Stimmung sind sehr gut“, sagte Julia Buscher. Sie kümmerte sich zusammen mit Lara und Marcel Ehlis um das Paddel-Training vor den Rennen.

Die Idee zu der Benefizveranstaltung für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe aus Beyenburg ist schnell nach der Ereigenis entstanden. „Alt-Beyenburg stand unter Wasser, und wir haben an dem Wochenende nach dem Starkregen mit Schippen und Körperkraft geholfen, heute wollen wir mit Geld helfen. Einige Vereinsmitglieder sind direkt von dem Hochwasser betroffen, aber als ansässiger Verein fühlen wir uns auch verpflichtet zu helfen“, erklärte Julia Buscher. Das Vereinsgelände der Wassersportler war nicht direkt von dem Hochwasser betroffen und auch die Trainingseinheiten können seit einigen Wochen wieder stattfinden.

Das große Drachenboot-Fest, das der Verein traditionell organisiert, wurde in diesem Jahr abgesagt. Die Benefizveranstaltung hat deswegen viele Wassersportler angelockt. „Unsere Teams sind froh darüber, dass zumindest ein kleines Rennen stattfindet“, sagte Lara Ehlis. Die Neulinge bekamen vor dem Start eine kurze Einweisung in das Drachenbootfahren.

Um ein Drachenboot auf Kurs zu halten, ist das wichtig, was auch bei einer Hochwasserkatastrophe zählt. Ohne Zusammenhalt und ein starkes Miteinander kann das Ziel nicht erreicht werden. „In einem Drachenboot müssen alle Paddler an einem Strang ziehen und den Takt halten“, sagte Julia Buscher. Der Takt wurde von ihr und anderen Trommlern und Steuerleuten angegeben.

Nachdem jedes Team ein Training absolvieren konnte, wurden zwei Rennen über 200 Meter gefahren. Die Sieger stellten die „Kölschen Drachen“ aus Köln, sie erreichten eine Zeit von zwei Minuten und acht Sekunden. Neben den Zehner-Teams gab es auch zwei Drachenboote, die mit jeweils 20 Paddlern besetzt wurden. Die „Money Dragons“ erreichten zusammen mit dem Team „Lokomotive“ eine Zeit von zwei Minuten und zwei Sekunden und ließen damit das Team „Wupperdrachen“ knapp hinter sich.