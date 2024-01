Familienzentrum in Radevormwald Bewegungswoche erfreut sich großer Beliebtheit

Im vergangenen Jahr verwandelte sich die Sporthalle in einen geheimnisvollen Dschungel mit vielen Stationen an Lianen und Brücken. In diesem Jahr haben sich die Kinder als Thema die Unterwasserwelt ausgesucht. Zwölf Kinder zwischen zwei und sechs Jahren tobten sich zunächst bei Baglieri in der Halle aus und zeigten sogar Interesse an einer Fortsetzung. „In dieser Altersklasse ist die Rückmeldung nach der einen Stunde enorm. Viele haben Interesse an einem regelmäßigen Angebot“, sagte Baglieri. Allerdings seien seine Kurse für diese Altersgruppe derzeit restlos ausgebucht. Der Bedarf sei vorhanden, das Angebot dagegen könnte größer sein, um die Nachfrage zu decken, sagte er.