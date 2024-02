Neujahrsempfang der CDU Radevormwald Neujahrsempfang war bewegend und fesselnd

Neben der Lage der Weltmacht USA analysierte Hardt auch die Situation in Russland, im Iran und in China, und er zog Schlussfolgerungen für die deutsche Außenpolitik. Vor einer naiven Haltung gegenüber Russland warnt Hardt: „Manche glauben ja, man müssten Putin nur geben, was er will, und dann wäre alles gut.“ Putins Angriff auf die Ukraine sei ein klarer Verstoß gegen internationales Völkerrecht.