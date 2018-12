Weihnachten Radevormwald : Hebamme aus vollem Herzen

Bettina Schwarz ist Hebamme in der Praxis Adebar. Sie liebt ihren Beruf leidenschaftlich. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Das Weihnachtsfest kann für Bettina Schwarz turbulent werden – wenn das Telefon klingelt.

Das Handy und sie sind unzertrennlich. Es ist immer griffbereit, der Akku immer gut aufgeladen. Es könnte ja in diesem Moment ein Anruf kommen. Bettina Schwarz ist mit Leidenschaft Hebamme. Viele Jahre hat sie aktiv Babys auf die Welt geholfen, hat Geburten in umliegenden Kliniken direkt begleitet. „Es ist schwer zu sagen, wie viele Kinder ich auf die Welt gehoben habe. Es sind schon mehrere hundert, ja vielleicht auch schon über tausend Babys in den vielen Jahren“, erzählt sie vergnügt. Vor rund vier Jahren beschloss sie, sich der Schwangerschaft- und Wöchnerinnenbegleitung zu widmen. Schnell konnte sie in ihrer eigenen Praxis „Adebar“ an der Weststraße feststellen, dass diese Form ihrer Berufes nicht unbedingt weniger Einsatz erfordert. „Adebar“, so heißt der Storch im Märchen, der angeblich die Kinder bringt.

Ständig muss Bettina Schwarz einsatzbereit sein. Jederzeit könnte eine Schwangere Hilfe benötigen oder eine Wöchnerin in ihrer neuen Mamarolle überfordert sein. Zum Beispiel: Das Stillen will nicht klappen, oder das Baby lässt sich nicht beruhigen. Dann ist sie gefragt, die immer gut gelaunt wirkende Frau. Sie strahlt übers ganze Gesicht, sobald das Gespräch auf ihren Job kommt. „Es gibt keinen schöneren Beruf für mich“, so Bettina Schwarz.

Da steckt die zweifache Mutter auch gerne mal ihr Privatleben etwas zurück. An Feiertagen wie Weihnachten versucht sie eine gut ausgetüftelte Planung des Betreuungsdienstes. „Die Babys fragen da aber nicht nach“ sagt sie lächelnd.

In diesen Tagen aber wird sie erstmals im Dezember einige Urlaubstage verbringen und hat die Schwangeren, die gerade an den Festtagen den Geburtstermin haben, an befreundete Kolleginnen verteilen können.

Doch bislang waren auch Feiertage nicht vom Dienst ausgeschlossen. „Den eigentlichen Geburtstermin können Schwangere vom Kopf aus etwas nach hinten steuern. Das ist durchaus möglich. Aber will ein Baby vor dem Termin auf die Welt, dann kann auch mental nichts nach hinten geschoben werden“, so ihre Erfahrung.

Die Begegnung mit einer neuen Familie sei immer wieder faszinierend. „Ich bin dann ganz nah dran und darf erleben, wie die Familie zusammenwächst“, erzählt sie. „Es ist schön zu erleben, wie sich heute junge Väter einbringen. Hier gibt es über die Jahre eine deutliche Entwicklung.“

Auch die Betreuung zu Hause bei den Schwangeren und Wöchnerinnen sei heute intensiv. „Es wird über einen langen Zeitraum eine Beziehung aufgebaut. Es ist wunderbar, dass ich daran teilnehmen darf.“