Verwaltung in Radevormwald : Betriebshof öffnet ab Mittwoch wieder – längere Wartezeiten sind möglich

Radevormwald Die Sonderöffnungszeiten am Mittwoch und Samstag werden ab sofort wieder angeboten. Es dürfen aber jeweils nur zwei Fahrzeuge auf das Betriebsgelände fahren. Daher sollten die Bürger genug Zeit mitbringen.

(s-g) Darüber werden viele Bürger erleichtert sein: Von Mittwoch, 29. April, an wird der Betriebshof seine beiden Sonderöffnungszeiten wieder anbieten, und zwar mittwochs von 14 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Das teilt die Stadt Radevormwald mit. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Stadt die Öffnung vor einigen Wochen ausgesetzt.

„Es wird aber einige Veränderungen geben“, kündigt Ingo Oberkersch, der Leiter des Betriebshofes, an. In der kommenden Zeit können nur noch zwei Fahrzeuge gleichzeitig auf das Betriebsgelände fahren (die Zufahrt erfolgt vom Justus-von-Liebig-Weg). Die Mitarbeiter werden den Besuchern auch nicht mehr bei Ausladen zum Beispiel von Windeln, Gelben Säcken oder Grünabfallsäcken helfen, um einen direkten Personenkontakt zu vermeiden. „Es muss deshalb mit Wartezeiten gerechnet werden“, sagt Ingo Oberkersch.

Nicht mehr angenommen werden können in Zukunft Batterien. Für eine solche Annahme haben sich die gesetzlichen Regeln geändert. Batterien werden deshalb in Radevormwald nur bei den Geschäften angenommen, die diese auch vertreiben. „Die Mitarbeiter dort sind besonders geschult“, sagt Ingo Oberkersch.

Die Frage, wie man in diesen Tagen Windeln oder Grünschnitt entsorgen könne, hatte viele Einwohner in Radevormwald beschäftigt und war auch in der jüngsten Ratssitzung von der Politik angesprochen worden. Dort wurde auch die baldige Wiedereröffnung angekündigt.